W książce "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House" (Bitwa jego życia. W Białym Domu Joe Bidena) Whipple opisuje rządy Joe Bidena, które przypadły na czasy pandemii, problemów gospodarczych i wojny Putina z Ukrainą.



Podczas pracy nad książkę Whipple rozmawiał z dyrektorem CIA Williamem Burnsem, który przekazał mu informacje o tym, jak USA próbowały uprzedzić prezydenta Zełenskiego przed inwazją Rosji.

W listopadzie 2021 roku Stany Zjednoczone ostrzegły Rosję, że jeśli jej przygotowania do inwazji na Ukrainę będą kontynuowane, Moskwę dotkną "paraliżujące sankcje ze strony zjednoczonego Zachodu". Jak pisał wówczas "The Wall Street Journal", Putin zupełnie się tym nie przejął, recytując jedynie formułkę o rosyjskich obawach o swojej bezpieczeństwo. Miał wówczas powiedzieć też, że "Ukraina nie jest prawdziwym państwem".



W styczniu 2022 roku prezydent Biden postanowił, że trzeba uprzedzić Zełenskiego o grożącym niebezpieczeństwie. Prezydent Ukrainy stwierdził jednak, że podanie tego do publicznej wiadomości wzbudzi panikę i będzie miało niekorzystny wpływ na gospodarkę. Powiedział także, że Kijów jest przyzwyczajony do stawiania czoła zagrożeniom ze strony Rosji.

Według informacji zawartych w książce Whipple'ego, do Kijowa udał się wówczas szef CIA William Burns, aby poinformować Zełenskiego o planowanych przez Rosję zamachach na jego głowę.



"Dane wywiadowcze były tak szczegółowe, że pomogły siłom bezpieczeństwa Zełenskiego udaremnić dwa oddzielne rosyjskie zamachy na jego życie" — napisał Whipple cytowany przez Business Insider.

Podczas wizyty w biurze Zełenskiego Burns podzielił się z nim również "schematem planu inwazji Putina", a także wstępnie przedstawił rosyjskie plany ataku na lotnisko Antonow na północ od Kijowa i wykorzystania go jako miejsca postoju przed szturmem na Kijów - cytuje Onet.