Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 327 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Białorusi rozpoczynają się dwutygodniowe ćwiczenia rosyjskiego i białoruskiego lotnictwa.

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział przekazanie czołgów Challenger II oraz kolejnych wyrzutni rakiet.

Challenger II to czołg podstawowy produkcji brytyjskiej pochodzący z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Należy do trzeciej generacji czołgów. Do służby w brytyjskiej armii zaczął wchodzić w 1994 roku.

Według brytyjskich mediów Londyn przekaże Ukrainie 12 czołgów Challenger II - czyli tyle, ile potrzeba do wyposażenia kompanii czołgów.

Decyzję brytyjskich władz skomentował w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Używają (Ukrainy - red.) jako narzędzia do osiągnięcia swoich antyrosyjskich celów - stwierdził.

- Te czołgi płoną i będą płonąć tak jak reszta - dodał.

Pieskow zaprzeczył też, jak podaje rosyjska agencja informacyjna RIA, że istnieje jakikolwiek konflikt między Ministerstwem Obrony Rosji a grupą najemników z grupy Wagnera.

- Konflikt między ministerstwem a Wagnerem istnieje tylko w przestrzeni informacyjnej - powiedział Pieskow. Stwierdził, że "wszyscy robią wspólną rzecz - walczą za ojczyznę".