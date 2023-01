W połowie grudnia prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia pogotowia strajkowego. 17 stycznia 2023 r. zorganizowany miał zostać ogólnopolski protest. „Sytuacja gospodarcza w rolnictwie przechodzi kryzys spowodowany między innymi (przez - red.) niekontrolowany napływ zbóż z Ukrainy, co zagraża dalszemu funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w Polsce” - podano w komunikacie, w którym zapowiedziano ogólnopolski rolniczy protest NSZZ RI „Solidarność”.

Reklama

Rolnicze związki zwracają uwagę na „zaobserwowaną bezradność ministra rolnictwa, zasłanianie się Unią Europejską, biurokratycznymi odpowiedziami na zgłaszane postulaty”. Pięć dni temu przedstawiciele władz NSZZ RI „Solidarność” spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Przewodniczący związku po spotkaniu poinformował o podtrzymaniu pogotowia strajkowego i oczekiwaniu na pisemną odpowiedź na postulaty oraz uzgodnienia ze spotkania. Poinformował, że doszło do ustaleń ws. wzmożonych kontroli ukraińskiego zboża oraz monitorowania ciężarówek przewożących je przez teren Polski, możliwości uruchomienia infrastruktury portu w Świnoujściu do eksportu zboża a także podjęcia działań w UE w kierunku wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych dla rolników.

Czytaj więcej Polityka Wicepremier Kowalczyk: Mamy pewne obowiązki wobec Ukrainy W związku z "niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy" rolnicza "Solidarność" zapowiedziała ogólnopolski protest rolników. Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oświadczył, że rozumie lęki w kontekście przywozu zboża z Ukrainy. - Ale musimy pamiętać, że mamy pewne obowiązki wobec Ukrainy, obowiązki pomocowe - powiedział.

- Rolnicy z całej Polski sygnalizują, że zboża ukraińskiego są ogromne ilości. Jest to problem, który sami sobie w pewnym sensie stworzyliśmy. Tak naprawdę nie pomogliśmy nawet Ukraińcom. Tam są międzynarodowe koncerny, które na rolnictwie ukraińskim żerują, więc to raczej im daliśmy zarobić, niszcząc przy okazji własny rynek. Zapowiedzi były cały czas takie, że to idzie w świat, że to jest tylko tranzyt. Okazuje się, że nie - mówił w poniedziałek w Radiu Maryja Jan Krzysztof Ardanowski.

Zdaniem polityka PiS „trzeba szukać jakiegoś wyjścia z sytuacji”, ponieważ „rolnicy są zdesperowani”. - Ceny zbóż spadają. To jest jakiś ewenement niewystępujący wcześniej w historii – zauważył doradca prezydenta ds. rolnictwa.



Reklama

Ardanowski zwrócił uwagę, że najtańsze zboże jest w czasie żniw, kiedy część rolników nie ma gdzie przechować plonów. Natomiast w kolejnych miesiącach ceny naturalnie rosną, Tymczasem teraz jest odwrotnie. – Minister Henryk Kowalczyk apelował do rolników podczas żniw, aby nie sprzedawali zbóż i trzymali je w miarę możliwości, ponieważ ceny będą rosły. Od żniw minęły cztery miesiące, a ceny istotnie spadają zarówno zbóż kłosowych, jak i kukurydzy czy rzepaku. To jest skutek importu z Ukrainy i rozregulowania rynku - ocenił.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Poziom życia na wsi ma być taki, jak w śródmieściu Warszawy - Są problemy prawne związane z sytuacją polskiego rolnika wtedy, gdy na wsi pojawiają się ludzie z miasta. To tworzy sytuację, że rolnik nie jest gospodarzem własnej wsi - cytuje Onet wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi w Przysusze na Mazowszu. AgroUnii odmówiono wynajęcia sali.

Według byłego ministra rolnictwa Polska nie jest dobrym kanałem tranzytu. - Nie mamy dobrych układów komunikacyjnych między Ukrainą a polskimi portami, więc niedopilnowanie tego sprawiło, że wiele firm, mówiąc o tym, że będą dalej wysyłały w świat zboże, zakpiło sobie i sprowadziło zboże do Polski. Były to zakłady, które zajmują się produkcją mięsa wieprzowego lub drobiu. Obkupili się i lekceważą rolników - stwierdził.

Według polityka PiS w rozwiązanie problemu powinna zaangażować się Unia Europejska, ponieważ „tak naprawdę to ona jest początkiem tych kłopotów”. - To ona zniosła cła na import z Ukrainy do UE i odrzuciła kwoty dostępu, czyli określone ilości towaru, które można sprowadzić. Jeśli Unia Europejska do tego doprowadziła, to ma obowiązek - z władzami polskimi - temu przeciwdziałać - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.