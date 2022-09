06:48 Ukraińska armia zniszczyła rosyjski sprzęt na południu kraju

Dowództwo Operacyjne Ukrainy "Południe" podało, że siły ukraińskie zabiły 57 rosyjskich żołnierzy i zniszczyły 30 sztuk sprzętu, w tym dwie haubice Msta-B, samobieżne haubice Goździk i Akacja, wyrzutnię rakietową Grad i 19 różnych pojazdów. Siły ukraińskie zestrzeliły też 24 września dwa drony Orlan-10 i drona Shahed-136 oraz zniszczyły trzy rosyjskie składy amunicji w obwodach mikołajowskim i chersońskim.

06:26 Zełenski: Nie pozwolimy, by okupanci byli bezkarni

W nocnym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina odpowie na "wszystkie ataki" na Zaporożu, w Charkowie, Mikołajowie, Nikopolu, Donbasie i we wszystkich ukraińskich miastach i regionach. - Zdecydowanie wyzwolimy cały nasz kraj - od Chersonia do obwodu ługańskiego, od Krymu, podkreślam, do obwodu donieckiego. Każdy morderca i kat zostanie postawiony przed sądem za to, co zrobił przeciwko nam, Ukraińcom."

06:13 Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ławrow po raz kolejny złorzeczy Zachodowi

Rosyjski polityk stwierdził, że „niezdolność krajów zachodnich do negocjacji i ciągła wojna reżimu kijowskiego z własnym narodem nie pozostawiła Rosji wyboru”, jak tylko uznać dwa separatystyczne regiony Ukrainy za niepodległe, a następnie wysłać wojska.

