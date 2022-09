06:18 Ukraina kończy ekshumację ciał z masowych grobów w wyzwolonym Izium

Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow powiedział, że z grobów ekshumowano 436 ciał, w większości ze śladami nagłej śmierci, w tym 30 ciał ze śladami tortur. Tylko 21 osób było żołnierzami, a reszta to cywile, w tym dzieci.

Przekazał, że eksperci medyczni odnotowali ciała z linami na szyi, związanymi rękami, połamanymi kończymami i ranami postrzałowymi. Kilku mężczyznom brakował narządów płciowych. - Wszystkie zbrodnie zostaną udokumentowane, a winni zapłacą za to, co zrobili - zapowiedział Synehubow.

05:57 Biały Dom zagroził Rosji „surowymi sankcjami” w przypadku aneksji

USA wraz z innymi krajami są gotowe do podjęcia natychmiastowych kroków, które doprowadzą do poważnych konsekwencji dla gospodarki Rosji, jeśli Moskwa przystąpi do realizacji scenariusza aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy, na których obecnie odbywają się pseudoreferenda - ostrzegła na piątkowym briefingu w Waszyngtonie Karine Jean-Pierre, rzeczniczka Białego Domu. Podkreśliła też, że obecne działania Putina i ogłoszenie mobilizacji należy postrzegać jako przejaw słabości, a nie silnej pozycji jego reżimu, co potwierdza reakcja rosyjskiego społeczeństwa.

05:49 Najważniejsze wydarzenia poprzedniej doby