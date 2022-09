Najbardziej prawdopodobną datą wprowadzenia zakazu jest 28 września.

Drugie źródło, również bliskie Kremlowi, powiedziało, że nastąpi to "po referendach" przeprowadzonych w samozwańczych republikach ludowych - donieckiej i ługańskiej oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy w obwodach chersońskim i zaporoskim. Zakończą się one wieczorem 27 września.

Aby opuścić kraj mężczyźni będą musieli ubiegać się o "wizy wyjazdowe", które wydawać będą wojskowe biura poboru.

Mobilizacja w Rosji rozpoczęła się 21 września. Według prezydenta Rosji Władimira Putina poborowi podlegają ci, którzy są w rezerwie i mają odpowiednie specjalizacje wojskowe oraz doświadczenie bojowe.

Rządowy portal "Explaniyam.rf" podaje, że szeregowi i sierżanci do 35 roku życia, oficerowie młodsi do 50 roku życia oraz oficerowie starsi do 55 roku życia podlegają poborowi w ramach mobilizacji "w kolejności priorytetowej". Jak wcześniej informowała Meduza, żołnierze i sierżanci są w rezerwie do 50. roku życia, a generałowie do 70. roku życia.

W ramach mobilizacji Rosja zamierza wcielić do armii 1,2 mln osób - mówiło wcześniej Meduza źródło bliskie jednemu z federalnych ministerstw. Kreml temu zaprzeczył.