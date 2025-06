Do tego dochodzi to, co także pokazuje CBOS – problem ze zdefiniowaniem tego, jaki powinien być współczesny mężczyzna. Bo do młodych mężczyzn dochodzą sprzeczne sygnały: mają być silni, ale też pełni galanterii i wrażliwi, ale czasem też płakać. Niedziwne więc, że mają wrażenie, że najłatwiej żyłoby im się w świecie tradycyjnych wartości i takiegoż podziału ról, bo wtedy mieliby jasność co do tego, jacy powinni być.

Te lęki i dylematy łatwo zagospodarował Karol Nawrocki. Choć trudno powiedzieć, że zwracał się w jakiś szczególny sposób do młodych, raczej mówił o rzeczach, które ich niepokoją. Z kolei Rafał Trzaskowski, choć w pierwszej turze miał większe poparcie młodych niż Karol Nawrocki, wydaje się, że teraz nie sięgnął za bardzo do tego elektoratu. Same zorganizowane spotkania ze studentami to za mało, zwłaszcza że nie jest to możliwość wyjścia poza elity.

Rusza kampania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Wybory prezydenckie to już przeszłość. Teraz rusza kampania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. I nie ma wcale pewności, czy odbędą się one przedterminowo, więc od pierwszego dnia wszystkie ręce na pokład.

Niedzielne wybory pokazały, że sama kampania oparta na negatywnych emocjach wobec drugiej strony to nie sposób na wygraną, a Polska jest niemal równo podzielona na pół. Wyborcy, w tym w dużej części młodzi, pokazali czerwoną kartkę rządowi, brutalnie punktując go za brak konkretów i zapowiedzianych zmian. To sygnał, by się ogarnąć – zarówno po stronie KO, jak i PiS. I ułożyć jak najbardziej poprawne stosunki między prezydentem a rządem.