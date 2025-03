Flieger pyta, czy to jednak powód, by usprawiedliwiać narrację manosfery. Podkreśla, że Konfederacja faktycznie wykorzystuje frustrację młodych mężczyzn, ale niewiele im oferuje. – To bardziej podsycanie emocji niż realna pomoc – stwierdza. Płociński przypomina inny przykład Michała Gulczyńskiego, który chciał zaprezentować raport o nierównościach płciowych na spotkaniu klubu parlamentarnego Lewicy, ale został zablokowany przez feministki z partii.

Tradycyjne wartości Konfederacji kontra rzeczywistość

Sławomir Mentzen dużo mówi o tradycyjnych wartościach – Podprogowo sygnalizuje mężczyznom, że nie muszą umieć zrobić nawet jajecznicy, bo od tego jest żona – zauważa Flieger. I dostrzega w tym celowy ukłon w stronę konserwatywnych wyborców.

Michał Płociński zarzuca rozmówczyni, że określenie „faceciki” jest nieempatyczne wobec młodych, sfrustrowanych mężczyzn. Flieger odpowiada: – Empatia powinna działać w obie strony. Jeśli wymagamy jej od kobiet, wymagajmy jej także od mężczyzn – twierdzi. I przywołuje brutalny język manosfery wobec kobiet, który sprawia, że sama czasem ma ochotę „wziąć prysznic po wyjściu z Twittera”.

Co młode kobiety widzą w Sławomirze Mentzenie i Konfederacji?

Wśród młodych kobiet popierających Konfederację często pojawia się argument, że partia ta oferuje im więcej wolności niż ugrupowania lewicowe. – „Nie chcę, żeby państwo mówiło mi, jak mam żyć – ani konserwatyści, ani feministki” – streszcza odpowiedzi wyborczyń Konfederacji z wiecu Sławomira Mentzena w Lublinie Estera Flieger. Cenią sobie one indywidualizm, wolność gospodarczą i brak narzucania jednego modelu kobiecości. Dla wielu z nich feminizm stracił swoją pierwotną misję walki o równość, a stał się ruchem, który ich zdaniem próbuje kontrolować wybory kobiet i narzucać im określoną ideologię.

Flieger tłumaczy, że kwestia aborcji, która w teorii powinna zniechęcać kobiety do Konfederacji, w praktyce nie zawsze jest kluczowym czynnikiem w ich decyzjach wyborczych. Młode kobiety często deklarują, że choć nie zgadzają się z ostrym stanowiskiem Sławomira Mentzena w sprawie praw reprodukcyjnych, to przekonuje je liberalne podejście do gospodarki czy krytyka polityki socjalnej. Poza tym wiele z nich uważa, że dzięki pieniądzom, które zostaną im kieszeni, gdy Mentzen obniży podatki, same będą mogły załatwić sobie aborcję na czarnym rynku.. Tym samym ich wybór jest bardziej pragmatyczny niż ideologiczny.