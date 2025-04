Jeśli patrzeć na śmierć papieża Franciszka jak na wydarzenie z porządku geopolitycznego, to trzeba stwierdzić, że to kolejny czynnik zwiększający niestabilność naszego świata. Wojna w Europie, konflikt na Bliskim Wschodzie, który może zmienić się w wojnę z Iranem, niestabilność w Afryce, rządy Donalda Trumpa i rozpoczęta przez niego wojna handlowa z Chinami, a do tego jeszcze teraz odejście Franciszka – wszystko to kolejne zwrotki epitafium dla Starego Świata.

Czy Kościół ma dziś jedno nauczanie, czy jest na krawędzi schizmy?

Z punktu widzenia Kościoła Franciszek pozostawia go mocno podzielonym – ale nie z jego winy. Już dyskusja nad ogłoszoną w 2019 roku adhortacją papieską „Amoris Laetitia”, o miłości i rodzinie, pokazała, że w tak drażliwej sprawie jak etyka seksualna Kościół nie ma jednego nauczania. Przyjmowane przez różne episkopaty wykładnie tego dokumentu pokazywały rozdźwięk pomiędzy różnymi częściami świata. Wiele Kościołów w Europie Zachodniej ma niewiele wspólnego ze światopoglądem, który głoszą konserwatywni biskupi z Polski albo krajów Afryki. W podejściu do współczesnego świata abp. Marka Jędraszewskiego czy o. Tadeusza Rydzyka więcej dzieli niż łączy z kard. Grzegorzem Rysiem czy o. Ludwikiem Wiśniewskim.

W USA mamy z kolei Kościół liberalny spod znaku Joe Bidena i Kościół alt-prawicowego konserwatysty J.D. Vance’a, który zresztą był ostatnim światowym politykiem, który spotkał się w Niedzielę Wielkanocną z Franciszkiem. Dla jednych to właśnie dowód bogactwa Kościoła, dla twardogłowych konserwatystów znak zepsucia w samym Kościele, a dla progresywnych liberałów oburzająca niekonsekwencja w popychaniu zmian do przodu.

Papież Franciszek – i progresywny, i wierny tradycji

W niektórych sprawach Franciszek był dość progresywny, nie porzucając ortodoksji, jeśli idzie o kwestie dla Kościoła tak fundamentalne, jak podejście do aborcji. W przekonaniu o świętości życia był konsekwentny i zaskoczył konserwatystów, potępiając moralnie karę śmierci. Dość pryncypialnie odnosił się też do obowiązku pomagania biednym, samemu żyjąc skromnie i domagając się większej otwartości bogatego Zachodu wobec uchodźców.

Jednocześnie prowadził dość karkołomną politykę międzynarodową. Próbując zachować kanały komunikacji z Moskwą, szukał usprawiedliwień dla rosyjskiej agresji i snuł dywagacje o NATO szczekającym Putinowi pod płotem.