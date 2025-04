Jerzy Haszczyński: Franciszek i wielka Rosja. Dlaczego papież nie potępiał Putina?

Może najbardziej Franciszek wiernych w Europie Środkowo-Wschodniej zaszokował, gdy w 2023 roku zdalnie przemówił do młodych rosyjskich katolików zebranych w Petersburgu. „Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście potomkami wielkiej Rosji, świętych, władców, wielkiej Rosji Piotra I i Katarzyny II, tego imperium”. To imperium, które nam kojarzy się źle i przypomina państwo Putina, miało się nawet według papieża cechować wielkim humanizmem.

Władimir Putin i papież Franciszek – obrońcy bliskowschodnich chrześcijan

Inne spojrzenie Franciszka na wojnę w Europie przypisuje się czasem jego pochodzeniu – Argentyna, Ameryka Łacińska nie musi kochać Zachodu, kojarzy się tam z przywództwem prowadzących imperialną politykę Stanów Zjednoczonych.

Jest jednak i inne wyjaśnienie prorosyjskich wypowiedzi. Papież nie myśli o bieżących wydarzeniach, ale o losie Kościoła w przyszłości. Także w kolebce chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Chrześcijaństwo tam zanika, a Zachód nie reaguje. Obserwowaliśmy to w Iraku, gdzie jeszcze pół wieku temu chrześcijanie stanowili 10 procent ludności, a teraz około 1 procenta. A potem w Syrii, gdzie chrześcijanie ginęli lub uciekali przed fundamentalistami islamskimi.

Franciszek zawarł polityczny układ z Putinem – pierwszy zwrócił mi na to uwagę może najwybitniejszy znawca spraw chrześcijan na Bliskim Wschodzie, francuski teolog prawosławny Jean-François Colosimo. Układ polegający na tym, że Putin interweniując militarnie w Syrii w obronie reżimu Baszara Asada, ratuje także katolików wschodnich obrządków. Papież zdaniem prof. Colosimo poprosił go „o interwencję w granicach wojny sprawiedliwej zgodnie z doktryną Kościoła”, co nie znaczy, że popiera sposób, w jaki Putin naprawdę prowadzi działania militarne. Co w zamian?: „obie strony chowają nieporozumienia w Europie Wschodniej”.

Z naszego punktu widzenia Putin to zbrodniarz wojenny i krwawy dyktator. Na dodatek wysłał żołnierzy do Syrii z powodów politycznych, a nie religijnych. Ale przy okazji stał się obrońcą tamtejszych chrześcijan, o których Zachód zapomniał. Jeżeli chrześcijanie z powodu dzisiejszych konfliktów by zniknęli z Bliskiego Wschodu, to na zawsze. To byłby koniec chrześcijaństwa w jego kolebce.