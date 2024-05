Donald Tusk umocni się w roli tego, kto narzuca w kraju agendę. To ważne w kontekście wyborców podejmujących decyzję o głosowaniu w ostatniej chwili

Po drugie – Tusk pokaże, że lider koalicji jest jeden. Szymon Hołownia miał swój sejmflix, ale trudno nie odnieść wrażenia, że w ostatnich tygodniach jest w defensywie. To Tusk narzuca tematy, przyciąga uwagę opinii publicznej, to jego, a nie jak było do niedawna Hołowni, spodziewamy się zobaczyć, gdy otwieramy lodówkę. Wyborców Trzeciej Drogi czy Lewicy może to demobilizować – zwłaszcza że kampanie ich partii nie są, mówiąc eufemistycznie, przesadnie dynamiczne – albo wręcz skłonić do uznania prymatu KO na zasadzie: „Tusk jest, jaki jest, ale tylko on może wygrać z PiS”.



Po trzecie wreszcie – Donald Tusk umocni się w roli tego, kto narzuca w kraju agendę. To ważne w kontekście wyborców podejmujących decyzję o głosowaniu w ostatniej chwili, wśród których są z pewnością chcący znaleźć się ze swoim głosem w obozie zwycięzców (tzw. zasada podczepienia – bandwagon effect).

Przez poprzednie osiem lat narrację potrafił dość skutecznie narzucać rządzący PiS, co było jednym z czynników przyczyniających się do zwycięstw tej partii. Dziś dyrygentem wydarzeń jest Tusk. 4 czerwca tylko to potwierdzi.