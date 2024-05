Szymon Hołownia martwi się o frekwencję wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

- Między nami zwady w tej sprawie nie będzie. To nie jest tak jak było rok temu. Dziś jesteśmy w innej sytuacji: wtedy cała Polska skrzykiwała się, by pogonić PiS, a dziś każdy z nas musi zmobilizować swoich wyborców. A z tym jest, jak widzimy w badaniach, bardzo krucho. W wyborach europejskich do tej pory w Polsce tylko raz była frekwencja ponad 40 proc, cztery lata temu, ale wtedy wybory były trochę plebiscytem czy odsunąć PiS od władzy. Normalnie — czyli nienormalnie jednak — mieliśmy ok. 20 proc. I dziś, w mojej ocenie, nam to samo grozi. Że 80 proc. Polek i Polaków nie pójdzie do wyborów — dodał Hołownia.



Tymczasem, jak przekonywał marszałek Sejmu, „naprawdę ważą się losy Europy i świata”. - Od jednego głosu to może zależeć - dodał.



O czym Szymon Hołownia rozmawiał z Donaldem Tuskiem?

Hołownię pytano też o jego wtorkową rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem.



- Rozmawialiśmy o bardzo wielu rzeczach. Rozmawialiśmy przede wszystkim o sytuacji Polski, o sytuacji międzynarodowej, o tym co w USA, o całym horyzoncie bezpieczeństwa, o przyszłym sekretarzu generalnym NATO, o tym jak poukładać państwo w tak trudnych warunkach — mówił.



- Różnimy się z Donaldem Tuskiem w receptach, które piszemy. Ale to jest naturalna różnica. Jesteśmy dwoma ugrupowaniami, choć w tej samej koalicji, te różnice będą wyznaczane one będą wybrzmiewać, także w tej kampanii wyborczej — dodał.



- My z premierem w poczuciu odpowiedzialności za Polskę mamy zgodność. Natomiast inaczej rozkładamy akcenty. Pan premier czy KO teraz bardzo mocno polaryzuje, podobnie zresztą jak PiS, my uważamy, że to nie jest właściwa droga. Tusk ma swój plan polityczny, który realizuje, ja mam swój program polityczny, który realizuję - mówił też Hołownia.