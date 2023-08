Z Giertychem był problem od początku kampanii. Chciał do Senatu, ale interesował go udział w opozycyjnym Pakcie wyłącznie w okręgu dobrze rokującym. Na Podkarpacie nie chciał dać się wysłać. Biorące miejsce dla Giertycha na liście wyborczej do Sejmu w każdym okręgu wywołałoby w KO niezadowolenie i kontrowersje. W każdym, poza Kielcami. Bo tam w poprzednich wyborach PiS wyciągnął 10 mandatów, a teraz chce jeszcze więcej. Co więc jest do stracenia?



Radość Lewicy i PiS

Czytaj więcej Polityka Grzegorz Schetyna: Roman Giertych będzie światłem, które pokaże słabość Jarosława Kaczyńskiego - Roman Giertych będzie światłem, które będzie pokazywało słabość Jarosława Kaczyńskiego i jego brak gotowości żeby zetrzeć się z PO i Donaldem Tuskiem. Będzie pokazywał strach Kaczyńskiego przed politycznym starciem - mówi Grzegorz Schetyna.

W okręgu nr. 33 startuje sam Jarosław Kaczyński i jest to świetny pretekst, by ustosunkowanego mecenasa wysłać do walki i rozliczania władzy. Zna ją w końcu, jak żadną inną. Tusk nawet wprost zwrócił się do prezesa PiS, stojąc na bezpiecznym gruncie w Sopocie: - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu - zapowiedział. Po co lider opozycji wystawia nie swojego wicepremiera? Tego Tusk już nie wyjaśnił.