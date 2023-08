PiS wie, że będzie liczył się dosłownie każdy głos. Bo od tego będzie zależeć liczba posłów, których wprowadzi do Sejmu

To efekt szerszego planu PiS na ciułanie głosów. Dokonując podobnych roszad w innych miejscach, partia Jarosława Kaczyńskiego jest w stanie przybliżyć się do większości w Sejmie. W dodatku już dotąd PiS przyjął szereg rozwiązań mających mu pomóc. Po to wszak wprowadzono przepis, który każe zwiększyć liczbę obwodów do głosowania w najmniejszych miejscowościach. Frekwencja w miastach w 2019 roku wyniosła 65 proc., zaś na wsiach 57 proc. Zwiększenie liczby obwodów może podnieść frekwencję na wsi, gdzie PiS ma większe możliwości zmobilizowania wyborców niż w wielkich miastach.

Również przepis mówiący o konieczności zakończenia liczenia głosów w 24 godziny promuje mniejsze miejscowości, gdzie wyborców jest mniej, a utrudnia pracę w wielkich obwodach wyborczych w najludniejszych dzielnicach Warszawy, jak Wilanów.

Dodatkowo PiS ma dość dobrze opracowane modele analityczne, które uwzględniają nie tylko sondaże w skali całego kraju, ale również operują na danych z poprzednich wyborów. Widać to było dobrze w kampanii prezydenckiej 2020 roku, gdy PiS wysyłał a to premiera Mateusza Morawieckiego, a to Beatę Szydło, a to dawał wóz strażacki, a to dotację dla koła gospodyń wiejskich w tych miejscach, gdzie można było zmobilizować własnych wyborców.

Dlaczego PiS zyskuje na zwlekaniu z ogłoszeniem własnych list wyborczych?

Wielkie pojedynki pomiędzy kandydatami różnych partii robią wrażenie, bo są medialne i spektakularne. Ale nie mają aż tak dużego znaczenia dla wyników elekcji. Wyborca PiS nie zdecyduje się zagłosować na Platformę Obywatelską dlatego, że ta wystawi fajniejszego kandydata. Ale wyborca niezdecydowany już może kierować się taką logiką – poprze jakąś znaną, rozpoznawalną postać, nie myśląc wpierw o jej przynależności partyjnej. Tak samo jest z wyborcami, którzy nie są wystarczająco zmobilizowani. Widząc plakaty znanego i lubianego polityka, uznają, że warto na niego zagłosować.