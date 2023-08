Dlaczego PiS może zyskać na starcie Jarosława Kaczyńskiego z Kielc

Te wyniki przełożyły się na następującą liczbę mandatów: PiS - 10, KO - 3, SLD - 1, PSL - 1, Konfederacja - 1.

Kiedy przyjrzymy się rozkładowi ilorazów widzimy, że ostatni, 10 mandat PiS uzyskał dzięki ilorazowi równemu 31 445,5 (wynik dzielenia liczby głosów przez 10). Z kolei Koalicja Obywatelska swój trzeci mandat uzyskała dzięki ilorazowi 31 626,67. Ile głosów zabrakło więc PiS, żeby odebrać ten mandat KO?

Obliczymy to mnożąc iloraz minimalnie wyższy niż ten, który dał mandat KO - a więc 31 626,68 przez 11 (bo byłby to 11 mandat PiS). Takie mnożenie da nam wynik 347 893,48, ale liczbę tę trzeba zaokrąglić do kolejnej najwyższej liczby naturalnej (nie ma bowiem "cząstkowych" wyborców) - a więc aby zdobyć 11 mandat w tym okręgu (kosztem KO) PiS musiałby uzyskać 347 894 głosy - o 33 439 więcej niż uzyskał.

PiS mógłby jeszcze mieć w tym okręgu zakusy na 12 mandat, który musiałby odebrać Konfederacji. W takim wypadku musiałby jednak uzyskać 406 740 głosów, a więc o 92 285 więcej niż zdobył.

Pytanie czy w okręgu nr 33 była "baza" do zdobycia dodatkowych głosów przez PiS - innymi słowy ilu wyborców nie oddało w tym okręgu głosów w wyborach z 2019 roku. Otóż okazuje się, że całkiem sporo - frekwencja w okręgu 33 wyniosła w 2019 roku 57 proc. co oznaczało, że do urn nie poszło wówczas 422 521 uprawnionych. Gdyby ich sympatie polityczne rozkładały się podobnie do podziału głosów w wyborach oznaczałoby to, że potencjalnie 233 147 tych wyborców (55,18 proc.) mogłoby zagłosować na PiS. A Prawu i Sprawiedliwości do zdobycia dwóch dodatkowych mandatów zabrakło przecież mniej niż połowy tej liczby głosów.