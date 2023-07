Michał Szułdrzyński: Obniżka podatków. Czy PO pokona Konfederację i nie zaszkodzi samorządom

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Poparcie dla Konfederacji dalej rośnie. KO stoi w miejscu Najmocniej w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło poparcie Konfederacji, a najbardziej spadło Lewicy - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu i Polsat News.

W propozycji PO dotyczącej podwyższenia kwoty wolnej od podatku ważny jest mechanizm rekompensat dla samorządów. Mechanizm obiektywny, a nie zależny od dobrej woli rządu. Bo w efekcie miłych dla wyborców obniżek podatków, Polskiego Ładu itp. obniżyły się przychody samorządów, które utrzymują się m.in. z udziału w PIT. Według wyliczeń warszawskiego ratusza ubytek wpływów do budżetu miasta z tytułu obniżek podatków w latach 2019-2023 wyniesie niemal 9 mld zł. W zamian rząd zaproponował 3 mld dotacji celowych rozpisanych na kolejne lata.

Mamy więc do czynienia w istocie ze zmianą ustrojową. Obniżka podatków doprowadziła do centralizacji państwa, gdyż zmniejszyły się prognozowane wobec rozwoju gospodarki, inflacji itp. przychody samorządów, a ich obowiązki nieustannie rosną. Możliwość realizowania wielu ważnych, niekiedy strategicznych inwestycji zależy wyłącznie od dobrej woli rządzących. Samorządy mogły być beneficjentami Krajowego Planu Odbudowy, ale ten jest zamrożony z powodu politycznego konfliktu PiS z Brukselą. To jeszcze utrudnia planowanie gminnych budżetów.

Dlatego warto tu zadać pytanie przedstawicielom Konfederacji. Jeśli chcą Polski bez podatków i bez Unii Europejskiej, to jak wyobrażają sobie finansowanie samorządów? A może chcą również Polski bez samorządów?