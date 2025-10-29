Aktualizacja: 29.10.2025 10:44 Publikacja: 29.10.2025 05:55
Przemysław Leśniak: Czy służby specjalne mogą wyłudzić sądową zgodę na kontrolę operacyjną?
Wszystkie służby uprawnione ustawowo do korzystania ze złożonych metod pracy operacyjnej muszą uzyskiwać sądową zgodę na zastosowanie ich najbardziej inwazyjnych rodzajów. W związku z faktem, że ingerencja dotyczy swobód i wolności obywatelskich, gwarantowanych konstytucyjnie, ustawodawca uzależnił ich stosowanie od pozytywnego wyniku sprawdzenia legalności, prawidłowości, a także katalogu okoliczności uzasadniających zastosowanie tych metod, w tym, w szczególności, kontroli operacyjnej. Sprawdzenia tego formalnie dokonuje sąd, a w praktyce, jednoosobowo sędzia wydziału karnego właściwego rzeczowo i miejscowo sądu okręgowego. Powstaje więc pytanie, czy o takie rozwiązanie chodziło ustawodawcy i czy formalnie przewidziana w ustawach kontrola sądowa jest w praktyce rzeczywiście sprawowana.
