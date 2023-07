PO chce walczyć z Konfederacją o elektorat wolnorynkowy. Proponuje „największą w historii” obniżkę podatków

Swoją odpowiedź na akcję PO ma już PiS. – Jak widzę, w Platformie dopisują humory, bo przecież to Donald Tusk przez lata mroził kwotę wolną od podatku na poziomie nieco powyżej 3 tysięcy złotych – powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak stwierdził, PO głosowała przeciw podwyższeniu kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych.

Jak zatrzymać Konfederację

Ostatnie miesiące w prekampanii wyborczej to sondażowe zwyżki Konfederacji, która obecnie zdobywa poparcie w przedziale 12–14 proc. To zmusza wszystkie siły polityczne do reakcji. Np. w najnowszym sondażu IBRiS na zlecenie „Wydarzeń” opublikowanym w poniedziałek Konfederacja jest trzecią siłą i może liczyć aż na 15,2 proc.

KO z jednej strony – jak mówiła w poniedziałek w programie #RZECZoPOLITYCE Barbara Nowacka – zamierza mówić o skrajnych poglądach i zachowaniach polityków Konfederacji, zwłaszcza takich jak Grzegorz Braun.

Z drugiej strony Platforma akcentuje wspominane przesłanie o obniżce podatków, nazywanej wręcz historyczną i „radykalną”. Tak, aby utrzymać wolnorynkowych wyborców lub zdobyć ponownie tych, którzy rozważają albo rozważali przejście do obozu Konfederacji, właśnie z przyczyn gospodarczych.

Czy takie podejście może się sprawdzić? – Sądzę, że Konfederacja jest na fali. To bierze się m.in. z tego, że jej liderzy potrafią budować zachęcającą dla wyborców opowieść o tym, że będą mieli pełne kieszenie pieniędzy – zauważa prof. Ewa Marciniak z UW, dyrektorka CBOS. – Jej liderzy potrafią o tym mówić w mediach społecznościowych. Wyborcy widzą zyski, ale Konfederacja pomija kwestie dotyczące usług publicznych. Co do Platformy, to niskie podatki i liberalizm to kiedyś było pole właśnie PO. Ale partia Donalda Tuska to pole oddała. I teraz Konfederacje wykorzystuje socjalno-lewicowy skręt PO, który ma miejsce od dłuższego czasu. Dziś PO mówiąca o podatkach i ich obniżaniu próbuje wrócić do korzeni, ale pole jest już zajęte przez Mentzena i jego ludzi – mówi nam prof. Ewa Marciniak.