Wyścig podatkowy PO z Konfederacją. Wolnorynkowcy zdecydują o wyniku wyborów?

– To za mało i za późno, by zwolennicy wolnego rynku wybrali PO. Politycy Konfederacji będą mówić zresztą, że nie ma sensu wybierać podróbki, skoro mają oryginał – ocenia dr Bartosz Rydliński z UKSW.

Propozycje Platformy. Eksperci komentują

Co z kosztami? PO szacuje, że podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł oznacza ubytek dla budżetu ok. 35 mld zł (tyle zapisano w projekcie ustawy). W tej kwocie 18 mld zł to mniejsze dochody samorządów. PO chce, by w regionach pozostał większy procent PIT, ale nie precyzuje jaki. – Mówiliśmy, że od przyszłego roku samorządy będą dysponowały wszystkimi wpływami z PIT. Jednak uczciwie zaznaczamy, że po wygranych wyborach musimy najpierw zrobić przegląd finansów publicznych i skalibrować je, bo poziom dewastacji jest za duży. Dopiero wówczas będzie można określić udział samorządów w PIT. Na pewno nie zostawimy ich tak jak PiS – tłumaczy Izabela Leszczyna z PO.

Czytaj więcej WYWIAD Barbara Nowacka: Będziemy obnażali kłamstwa i obłudę Konfederacji Za milutko uśmiechniętym Sławomirem Mentzenem kryje się nasiąknięty rosyjską propagandą Grzegorz Braun i szowinistyczny Janusz Korwin-Mikke – mówi Barbara Nowacka, posłanka KO/Inicjatywa Polska.

Ekonomiści zwracają uwagę, że po to, by propozycja PO nie wpisała się tylko w wyborczą retorykę, warto, by przedstawiła wszystkie elementy naprawy finansów publicznych: to, czy i jak partia ma zamiar ograniczyć wydatki, czy zamierza uporządkować kwestie VAT i akcyzy.