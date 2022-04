Zełenski zaprasza Merkel i Sarkozy'ego do Buczy. „Niech zobaczą, do czego doprowadziła polityka ustępstw”

- Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy'ego do odwiedzenia Buczy by zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. Aby zobaczyli na własne oczy torturowanych Ukraińców - powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.