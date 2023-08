Lider Bayer Full przegrał proces o autorstwo "Tawerny Pod Pijaną Zgrają”

Sąd Najwyższy w opublikowanym właśnie orzeczeniu nie podzielił zarzutów Sławomira Świerzyńskiego, który chciał obalić rozstrzygnięcie płockiego Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Łodzi nakazującego mu umieszczenie na stronie internetowej zespołu Bayer Full sprostowania i przeprosin, że autorem muzyki i tekstu piosenki "Tawerna. Pod Pijaną Zgrają” jest Grzegorz Bukała, a nie umieszczony na płycie B.M. (które to nazwisko zaczerpnięto z wcześniej wydanego śpiewnika obozowego z 1982 r.). Sądy nakazały też wycofanie z obrotu i zniszczenie tych płyt.

SO i SA potwierdziły, że Bukała jest autorem słów oraz muzyki do tej piosenki, a już w połowie lat 70-tych wykonywał ten utwór na festiwalu, choć długo nie zgłaszał swych praw do ZAIKS.

Natomiast Świerzyński wskazywał – także w skardze kasacyjnej do SN – że w 1999 r. podpisał z ZAIKS umowę licencyjną, na podstawie której zapłacił tantiemy na rzecz twórcy słów i muzyki (choć go nie znał a sam nigdy nie twierdził, że jest twórcą słów i muzyki tego utworu), a we wnioski do ZAIKS zgłosił B. M., gdyż takie nazwisko figurowało na okładce kasety wydanej przez innego producenta w 1995 r. Gdyby wiedział, że Bukała że jest twórcą słów i muzyki, podałby jego dane do ZAiKS. Poza tą płyta nigdy nie wykonywał tej piosenki publicznie, na koncertach. Wciąż ma wątpliwości, czy Bukała jest twórcą słów i muzyki i na jakiej podstawie ma go przepraszać.

Same płyty zostały szybko sprzedane, więc wykonanie wyroku w części nakazującej ich wycofanie z rynku i zniszczenie jest już niemożliwe.