- Polska szuka swoich poległych do skutku, odnajduje i oddaje hołd, zwraca najbliższym żołnierza, syna, ojca, brata i czyni to w sposób niestrudzony, aż do skutku, choćby minęły dziesiątki lat - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości pogrzebowych obrońców Westerplatte.