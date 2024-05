Chcą weta do nowelizacji ustawy o mniejszościach. Apel do prezydenta

Publicyści i historycy wystosowali do prezydenta Andrzeja Dudy list otwarty, w którym apelują, by zawetował on nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, przyjętej przez Sejm. „Ewentualne podpisanie przez Prezydenta RP ustawy honorującej tzw. język śląski, jako język regionalny, rodzić będzie niepokojące następstwa” – czytamy.