Assange, obywatel Australii powołuje się na pierwszą poprawkę do konstytucji USA, mówiącej o wolności słowa i twierdzi, że publikując niejawne amerykańskie dokumenty w WikiLeaks korzystał z niej jako dziennikarz.



Wysoki Trybunał uznał, że jeśli Assange nie będzie mógł korzystać z ochrony zapewnianej przez pierwszą poprawkę do konstytucji USA, wówczas jego ekstradycja do Stanów Zjednoczonych byłaby niezgodna z Europejską Konwencją Praw Człowieka

Gdyby orzeczenie Wysokiego Trybunału było niekorzystne dla Assange'a, zostałby on wydany USA.



Jak długi wyrok grozi w USA Julianowi Assange'gowi?

Amerykańska prokuratura zarzuca Assange'owi, że ten zachęcał i pomagał analitykowi wywiadu amerykańskiej armii, Chelsea Manning, w kradzieży niejawnych dokumentów amerykańskiej armii.



Obrońcy Assange'a przekonują, że jest on dziennikarzem, który ujawnił naganne zachowania amerykańskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Wydanie go USA narażałoby go na „politycznie motywowane prześladowania” i stwarzałoby ryzyko, że będzie pozbawiony prawa do sprawiedliwego procesu.



Amerykańska administracja przekonuje, że działania Assange'a wykraczają poza swobodę jaką gwarantuje dziennikarzom konstytucja USA.