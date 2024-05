- Ja zacznę od sprawy, która nie jest bezpośrednio związana z bezpieczeństwem, ale która ma jednak pewien wymiar, który tworzy jakieś zależności. Chodzi mi o obchody 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Tam był pan prezydent i nie było w gruncie rzeczy żadnego, na poważnym poziomie, przedstawiciela rządu. Wiceminister spraw zagranicznych przy takiej okazji, takiej rocznicy, to jest zlekceważenie tego — mówił prezes PiS nawiązując do obchodów rocznicy bitwy we Włoszech. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz brali udział w obchodach rocznicy tej bitwy w Krakowie.



Jarosław Kaczyński o znaczeniu obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino dla obronności: Podkład w sferze historyczno-moralnej

- A to ma znaczenie, bo społeczeństwo, które ma się bronić, ma walczyć, musi mieć także pewien „podkład” w sferze historyczno-moralnej. Obchody różnego rodzaju rocznicy to jest coś, co buduje tego rodzaju jakość moralno-historyczną. I to jest naprawdę ważne, by pamiętać o takich rocznicach, aby tego nie lekceważyć - dodał.



- Zapomniano o tym, albo jest to gest przemyślany, Wtedy byłoby to jeszcze dużo gorsze i czyniłoby wszelkiego rodzaju deklaracje odnoszące się do obrony naszego państwa wysoce mało wiarygodnymi - podsumował.



- My chcemy zadeklarować, że stawiamy sprawę obrony jako ten element, który ma charakter ponadpartyjny. My popieramy wszelkiego rodzaju wysiłki, czy nawet tylko deklaracje odnoszące się do przyszłości, które padają ze strony naszych politycznych konkurentów jeśli chodzi o obronę naszych granic, czy obronę w ogóle — mówił Kaczyński.