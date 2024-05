Zamożni Amerykanie zaczynają być ostrożni w wydatkach

- Realizacja naszego planu w obliczu spadającego popytu na luksus była trudna – skwitował wyniki w oświadczeniu Jonathan Akeroyd, dyrektor naczelny Burberry.

Również firma LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton podała, że spadł popyt na jej produkty. A dokładniej rzecz ujmując, bogaci Amerykanie zaczęli oszczędzać na wysokiej klasy alkoholach, co doprowadziło do słabych wyników finansowych LVMH. Oraz do wysokiego poziomu zapasów luksusowych alkoholi.

Zamożni ruszyli nawet na zakupy do sklepów, których oferta kierowana jest do uboższych, czyli do sieci Walmart. Koncern podał, że za jego zyski w ostatnim kwartale były generowane głównie przez osoby zarabiające ponad 100 tys. dolarów rocznie. Co oznacza, że zamożni oszczędzają również na bieżącej konsumpcji.

W efekcie firmy, które dotychczas swobodnie przerzucały na konsumentów rosnące koszty produkcji i nawet zwiększały dzięki temu zyski, zaczynają się czuć mniej komfortowo planując podwyżki. Wprowadzanie podwyżek będzie teraz poprzedzone bardziej ostrożnym testowaniem reakcji konsumentów na nie.

Nie ze wszystkiego jednak bogaci Amerykanie rezygnują. Royal Caribbean Cruises podała, że jej zyski i przychody przekroczyły oczekiwania. Głównie dzięki temu, że obłożenie rejsów pozostaje wysokie, a konsumenci chętnie wydają też pieniądze na pokładach luksusowych wycieczkowców.