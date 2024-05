Szymon Hołownia: Komisja ds. wpływów rosyjskich? Wiem z mediów. Nie było rozmowy z Tuskiem

Hołownia sprzeciwiał się wcześniej powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich w formie komisji sejmowej, powołanej na podstawie znowelizowanej ustawy o takiej komisji, przyjętej przez poprzedni parlament. Tusk zapowiedział później, że taka komisja będzie komisją rządową, złożoną z ekspertów. Jak podała „Rzeczpospolita” komisja ta ma działać na podstawie audytu przeprowadzonego przez służby. Hołownię pytano czy wiadomo coś więcej o tym, jak miałaby działać taka komisja.



- Nie było żadnej rozmowy z premierem w tej sprawie nadal. Nadal pozostajemy na tym, co wiemy z mediów — odparł marszałek Sejmu.



Szymon Hołownia: Mam wątpliwości w sprawie sejmowej komisji ds. badania rosyjskich wpływów

- Ja jestem przekonany, że powinniśmy mieć wątpliwości, dopóki nie zostaną rozwiane, w sprawie komisji sejmowej — kontynuował Hołownia. Jak dodał rozmawiał na ten temat z politykami Koalicji Obywatelskiej. - Mówiłem im, że mając problem z komisją lex Tusk używałem prostego argumentu: od łapania agentów są służby, od wykazywania obcych wpływów w Polsce są służby. Za to im płacimy, tego od nich oczekujemy, doinwestujmy je więc. Jak przy kolejnej komisji chcecie dyskutować z tym argumentem. Wtedy usłyszałem, że to może chodzi o zupełnie inny rodzaj komisji: przy KPRM-ie, bardziej ekspercką, analityczną, która w sposób strukturalny, a nie wytykając tego czy innego, będzie pokazywała do jak głębokiej infiltracji — jeżeli tak było — przez obce siły w Polsce doszło. Do takiej komisji ja nic nie mam — wyjaśnił.



- Mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś rozmowy, w której będziemy mogli poznać szczegóły propozycji premiera. Bo ja wiem o niej tyle, ile dowiedziałem się z mediów - dodał.