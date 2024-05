Służby badają również m.in., dlaczego rząd PiS zlikwidował Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, co uczyniło Polskę „ślepą i głuchą” na wpływ wschodnich służb.

Komisja na wariackich papierach

Nie wiadomo jednak nie tylko, kto miałby zasiadać w komisji (mają być to eksperci, oficerowie służb, urzędnicy), ale też skąd nagle w rządzie tak silna presja na szybkie powołanie komisji i jej wyniki. Z naszych rozmów z politykami wynika, że to pośrednio wpływ ustaleń służb wywiadowczych USA i państw UE o szykowanej przez Rosję fali akcji sabotażowych i prowokacji także m.in. w Polsce. – Rząd chce zrobić skok do przodu i powiązać przyczyny ze skutkami – mówi nam jeden z polityków kręgu Tuska.

Zasugerował to publicznie, we wtorek, premier Tusk, mówiąc: – Kiedy minister Siemoniak (Tomasz Siemoniak – minister koordynator służb specjalnych oraz szef MSWiA – przyp. aut.) składał dzisiaj Radzie Ministrów raport o zagrożeniach sabotażem, a to ma bezpośredni związek z wpływami rosyjskimi, to zapadła cisza. Bo do wszystkich ministrów dotarło, że to nie jest polityka, to nie jest propaganda. Mówimy o rzeczy nowej dla Polski i w skali bardzo niepokojącej – stwierdził Tusk.

Wczoraj w Sejmie mówił o tym minister Tomasz Siemoniak. Zastrzegł, że służby badają przyczyny czterech pożarów jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Polsce, a także to czy nie są akcjami sabotażu. Zapewnił, że dziś nic na to nie wskazuje. - Mamy do czynienia z bardzo intensywnymi działaniami na zlecenie białoruskich i rosyjskich służb - mówił Siemoniak dodając, że „sytuacja w Polsce i krajach NATO jest bardzo poważna”.

Ujawnił, że zatrzymany w styczniu tego roku we Wrocławiu przez ABW Ukrainiec miał dokonać podpalenia centrum handlowego. Akt ten udaremniono.