Ebrahim Raisi był już tak bliski Alemu Chamaneiemu, że to o nim mówiono jako o przyszłym najwyższym przywódcy. A to nie jest zbyt odległa kwestia, Chamanei ma 85 lat i co pewien czas słychać o jego problemach zdrowotnych. W katastrofie śmigłowca zginął więc nie tylko prezydent, ale i potencjalny człowiek numer jeden.

Zginął też minister spraw zagranicznych Hosejn Amir Abdolahian, który odgrywał większą rolę, niż to przypadało zazwyczaj szefom irańskiej dyplomacji. W tym w wielkiej grze o chińską obecność w regionie (dzięki Pekinowi doszło do normalizacji stosunków Iranu z Arabią Saudyjską).

Okoliczności katastrofy z Ebrahimem Raisim na pokładzie sprzyjają zaostrzeniu kursu i zachęcają do snucia teorii spiskowych

Ranga ofiar jest bardzo wysoka. Mogą być wykorzystane do uzasadnienia zaostrzenia kursu i wewnątrz kraju, i w regionie. Bo Iran nie opuści obozu chińsko-rosyjskiego, ale zgodnie z jego interesami może jeszcze agresywniej grać na Bliskim Wschodzie.

Okoliczności katastrofy temu sprzyjają. Rozbicie się helikoptera we mgle w niedostępnych górach zachęca do snucia teorii spiskowych. Komu się to opłacało? Z kim Iran ma konflikt?