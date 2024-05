Śmigłowiec, którym leciał prezydent Iranu, Ebrahim Raisi, rozbił się w górzystym terenie 19 maja. Na pokładzie, oprócz Raisiego, był też szef MSZ Iranu, Hosejn Amir Abdollahijan. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi śmigłowca zginęli.



Miejsce katastrofy śmigłowca Bell 212 z prezydentem Ebrahimem Raisim na pokładzie PAP

Części zamienne do śmigłowców Bell 212 objęte sankcjami nałożonymi na Iran?

Pakistańskie Biuro ds. Komunikacji Strategicznej podało, że śmigłowiec był certyfikowany jedynie do lotów w warunkach dobrej widoczności. Tymczasem do katastrofy miało dojść w gęstej mgle. Tymczasem śmigłowiec — jak wszystko na to wskazuje — nie był wyposażony w sprzęt do obserwacji terenu w podczerwieni.



Czytaj więcej Polityka Ebrahim Raisi był przedstawicielem irańskich twardogłowych, prawą ręką ajatollaha Ebrahim Raisi, prezydent Iranu, który zginął w katastrofie śmigłowca, był politykiem ultrakonserwatywnym, w którym niektórzy widzieli następcę obecnego najwyższego przywódcy duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chamenei.

Części zamienne do śmigłowców Bell 212 mają być objęte sankcjami nałożonymi na Iran — co mogło być jedną z przyczyn katastrofy według ekspertów. Ponadto śmigłowiec przeznaczony jest do przewozu sześciu osób, tymczasem maszyną - wraz z załogą - leciało dziewięć osób.