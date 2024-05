Wprawdzie po tegorocznej podwyżce pracownik z minimalną pensją zarabia w Polsce równowartość niemal 1000 euro miesięcznie (pod względem jej wysokości nasz kraj jest w pierwszej 10. wśród państw Unii Europejskiej), to nadal wyjeżdżając do pracy sezonowej za granicę może liczyć na co najmniej dwukrotne przebicie tej kwoty.

Jeszcze bardziej opłacalne są takie wyjazdy w przypadku fachowców, w tym deficytowych w całej Europie budowlańców. Pracując na budowach w Skandynawii (np. w Szwecji ) mogą zarobić ok. 4000 euro „na rękę” , czyli ok. 17 tys. zł. – wynika z informacji agencji zatrudnienia Personnel Service, która zebrała dane o stawkach pracowników fizycznych w różnych krajach Europy.

Jak podkreśla Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy, pomimo rekordowo niskiego bezrobocia i rosnących zarobków w kraju, Polacy w dalszym ciągu wyjeżdżają do pracy za granicę. Najchętniej do Niemiec czy Holandii, a także do Skandynawii.