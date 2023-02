„Niezabitowski nazwali się trzej: Jakub, Stanisław i Jan, bękarci pana Wielkonockiego Adama w Wielkanocy – mila od Miechowa, z kowalówną Pudłówną z Jędrzejowa (...). Panowie Dębieńscy, zjechali kilka ich do wsi Wielkanocy circa 1588, a wywiódłszy przed dwór starszego bękarta Jakuba, haniebnie powrozami bić kazali, ledwie kęs żywego zostawili, na co patrzył Wielkonocki, a że go nie zabili, stąd Niezabitowskim nazwał go, a od niego inszy bracia bękarci i siostry bękartki zwali się także”.