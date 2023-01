Program obejmuje przeszło 100 wydarzeń, m.in. wystawę „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim”, cykl spotkań z potomkami Ocalałych, akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Będą też międzynarodowe konferencje, warsztaty, koncerty, spektakle teatralne oraz festiwale filmowe.

Reklama

– Każda rocznica, czy to powstania listopadowego, czy powstania warszawskiego 1944 roku, służy nam po to, aby przypomnieć tych, którzy polegli. Ale ważne jest też, czy przypomnienie to służy następnym pokoleniom – powiedział w czasie prezentacji programu w Muzeum POLIN, więzień Auschwitz-Birkenau.

Jednym z kluczowych wydarzeń będzie otwarcie 18 kwietnia 2023 roku wystawy „Wokół nas morze ognia”. – Opowiada ona o losach cywilów w getcie, przypomina ich świadectwa. Podążamy za losami Żydów uwięzionych w kryjówkach, piwnicach, usiłujących znaleźć schronienie wtedy, gdy Niemcy podpalali dom po domu. Wystawa opowiada o tym, co się działo z tymi ludźmi, co przeżywali, co czuli – dodała kuratorka wystawy Zuzanna Schnepf-Kołacz.

Czytaj więcej Historia Znaleziono kliszę z obrazem płonącego getta Odnaleziona została oryginalna klisza fotograficzna z powstania w getcie. Wykonane z niej odbitki zostaną zaprezentowane w środę w Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Na wystawie zostaną pokazane m.in. oryginalne klisze fotograficzne Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego odnalezione po blisko 80 latach w zbiorach jego syna, Macieja Grzywaczewskiego. Zdjęcia zostały wykonane podczas powstania w getcie przez Grzywaczewskiego, który w czasie wojny służył w Warszawskiej Straży Ogniowej. – Na jednym ze zdjęć widać, jak rodzina żydowska skacze z okna płonącego domu. Ojciec podpisał to zdjęcie „Nie potrafiliśmy im pomóc, bo technicznie było to niemożliwe” – mówił Maciej Grzywaczewski.

Reklama

W dniu rocznicy wybuchu żydowskiego zrywu młodzi ludzie stworzą żywy „łańcuch pamięci”, który połączy pomniki powstania warszawskiego na pl. Krasińskich i Bohaterów Getta przy ulicy Zamenhofa. Tego dnia wolontariusze Muzeum POLIN wyjdą na ulice Warszawy, żeby rozdawać papierowe żonkile, znak pamięci o powstańcach z getta. Akcja po raz pierwszy odbędzie się też w pięciu innych miastach: Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie.

Główne uroczystości rocznicy powstania odbędą się 19 kwietnia przed pomnikiem Bohaterów Getta. Patronat nad nimi objął prezydent RP Andrzej Duda. Wezmą w nich udział głowy kilku państw.