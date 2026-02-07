Z tego artykułu się dowiesz: Na jakie kraje mogą zostać nałożone dodatkowe cła ze strony USA w związku z handlem z Iranem?

Jakie są obecne działania i stanowiska Białego Domu wobec Iranu?

Jakie kroki podjął Trump w kontekście umowy nuklearnej z Iranem?

Jakie państwa nadal prowadzą handel z Iranem mimo międzynarodowych sankcji?

Jakie są potencjalne skutki rosnących napięć między USA a Iranem?

Dokument nie precyzuje konkretnej stawki, ale jako przykład podaje 25 proc. Zapisano w nim, że taryfa celna może objąć towary importowane do USA z każdego kraju, który „bezpośrednio lub pośrednio kupuje, importuje bądź w inny sposób pozyskuje jakiekolwiek towary lub usługi z Iranu”.

Trump nie odniósł się bezpośrednio do rozporządzenia, lecz przemawiając w piątek wieczorem na pokładzie Air Force One, powtórzył, że Iran nie może posiadać broni nuklearnej.

Biały Dom: stan nadzwyczajny trwa

Dzieje się to w czasie, gdy w Omanie trwają rozmowy między wysokiej rangi przedstawicielami USA i Iranu, po kilku tygodniach gróźb z obu stron.

Na początku roku Trump zagroził 25-proc. cłem dla państw robiących interesy z Iranem we wpisie w serwisie Truth Social. 12 stycznia napisał: „Ze skutkiem natychmiastowym każdy kraj prowadzący interesy z Islamską Republiką Iranu zapłaci 25-proc. cło od wszelkiej działalności handlowej prowadzonej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki”.