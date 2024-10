Irańskie linie nie wlecą do Europy. Sankcje za pomoc Rosji

Rosjanie wprowadzili je na front już w 2022 roku. Wykorzystywali je przede wszystkim do ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, transportową oraz osiedla mieszkaniowe . Po transferze technologii Rosjanie sami zaczęli produkcję modelu Shahed-136, który nazwali Geran-2.

Unijne sankcje zostały nałożone również na irańskie firmy produkujące paliwo do rakiet, niezbędne do ich wystrzelenia. Natomiast irański wiceminister obrony Seyed Hamzeh Ghalandari, urzędnicy tego resortu oraz prezesi obłożonych sankcjami linii lotniczych nie mają już prawa podróżowania do krajów UE. Zamrożone zostały także ich rachunki bankowe i wszystkie pozostałe aktywa w krajach Wspólnoty.

Bruksela argumentuje tę decyzję faktem, że przekazywanie przez Iran Rosjanom sprzętu wojskowego bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu europejskiemu. Jednocześnie stanowi zwiększenie wojskowemu zaangażowaniu Iranu w konflikt ukraińsko-rosyjski.