Pepsi także w Polsce będzie znikać z półek. Carrefour ogranicza współpracę

Wysokie ceny żywności wywierają presję na gospodarstwa domowe, które już borykają się z rosnącymi kosztami energii. Według Kantar przyczyniły się one również do spadku ilości żywności kupowanej przez konsumentów o 4–5 procent w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak wolumeny spadły jedynie o 0,5 procent w porównaniu z 2019 r., ponieważ zwyczaje zakupowe związane z kwarantanną powróciły do wzorców sprzed pandemii. W Polsce rynek spożywczy także się skurczył w ujęciu ilościowym.



Carrefour nie podał liczby średniej podwyżki, jakiej domagała się PepsiCo w negocjacjach na nadchodzący rok, które toczą się od miesiąca. Jednakże Coca-Cola, inny duży amerykański producent żywności, oświadczyła, że chce w przyszłym roku podnieść swoje ceny we Francji o 7 proc., co również doprowadziło do napiętych negocjacji z francuskimi sprzedawcami detalicznymi.

Decyzja Carrefour o zaprzestaniu sprzedaży produktów PepsiCo nie jest pierwszym przypadkiem stosowania takiej taktyki przez sprzedawców detalicznych poszukujących przewagi w negocjacjach z dostawcami. We wrześniu Carrefour zaczął umieszczać etykiety informujące o downsize'ingu na produktach, których objętość spadła, ale cena na półkach utrzymała się lub wzrosła, aby ostrzec klientów. Wśród produktów objętych kampanią znalazły się mrożona herbata Lipton firmy PepsiCo i ciastka lodowe Viennetta firmy Unilever.

Leclerc, kolejna duża francuska sieć supermarketów, oświadczyła, że latem zaprzestanie sprzedaży produktów producenta napojów Pernod Ricard po tym, jak nie udało się uzgodnić cen, jednak od tego czasu produkty te wróciły na półki. Podobny spór z Heinzem w sprawie cen fasoli i ketchupu w 2022 r. miała brytyjska sieć supermarketów Tesco.

W listopadzie grecki rząd nałożył na lokalne oddziały Procter & Gamble i Unilever karę w wysokości 1 mln euro za naruszenie przepisów dotyczących marży brutto.