Brytyjczykom coraz trudniej wydostać się z ubóstwa

Czytaj więcej Gospodarka Biedniejący niemieccy emeryci: coraz więcej osób skazanych na pomoc państwa Niemieccy emeryci są coraz biedniejsi. I coraz mocniej odczuwają skutki recesji, inflacji i rosnących kosztów energii. Rekordowa ilość osób korzysta z rządowego sparciał finansowego.

Fundacja bije na alarm i wzywa przywódców politycznych, by zadeklarowali co zamierzają zrobić, by powstrzymać rosnącą wraz z kosztami życia falę ubóstwa. Obecnie poniżej tego progu żyje już aż 22 procent Brytyjczyków. Ubóstwo wzrosło gwałtownie po tym, jak zaczęły drożeć energia i żywność, na co wpływ miały zarówno wojna w Ukrainie, jak i Brexit.

Z analizy historycznej wynika, że poziom ubóstwa Brytyjczyków zbliża się do poziomu z najgorszych lat rządów Margaret Thatcher – w latach 80. XX wieku w ubóstwie żył co czwarty Brytyjczyk. Sytuacja poprawiła się nieznacznie dopiero pod koniec lat 90., w czasie pierwszej kadencji Tony’ego Blaira, ale od 2005 roku poziom ubóstwa znów stopniowo rośnie.