Wpływ Kremla na Polaków zmalał

Bardzo dynamiczna sytuacja może być w wyborach do europarlamentu, nie tylko na Litwie. Partie skrajne w różnych państwach są coraz popularniejsze, i to stawia wiele pytań. Bardzo ważne są też wybory prezydenta Ameryki. Mówię to wszystko w kontekście utworzenia trybunału do spraw odpowiedzialności Rosji za agresję na Ukrainę. Nie ma w tej sprawie decyzji, nie jestem pewna, czy po wyborach do PE i amerykańskich będziemy mieli większe poparcie dla trybunału. Utworzenie takiego trybunału to nie jest tylko kwestia prawna, ale też polityczna. Państwa mają o tym zdecydować. Nie wiemy, jak będzie wyglądało wsparcie dla Ukrainy, gdyby doszło do wychylenia na prawo.

Niektóre partie, które mają w programie związki partnerskie, nie głosują zgodnie z programem.

Sondaże pokazują, że partie rządzące nie mają szansy na to, żeby wygrać w wyborach do Sejmu na jesieni. Także wasz rywal, prezydent Gitanas Nausėda, raczej utrzyma władzę.

Liczę, że Partia Wolności będzie miała w europarlamencie jeden lub dwa mandaty z 11 przypadających Litwie. To pierwsze wybory do PE, w których bierze udział. Co do Sejmu – chyba nie było wyborów, po których partie rządzące utrzymałyby władzę. Mamy tradycję zmiany. Z drugiej strony społeczeństwo jest chyba świadome, że zachowanie praworządności, praw człowieka i wsparcia dla Ukrainy jest bardzo istotne. A koalicja, która teraz rządzi, ma taki cel. Oczywiście są partie w opozycji, które przynajmniej praworządność, ale także prawa człowieka mają w swoim programie i mogą to realizować. Trudno prognozować, jest jeszcze sporo czasu do wyborów parlamentarnych.

Faworyt tych bliższych wyborów, prezydent Gitanas Nausėda, to nie jest sojusznik rządu. Nie należy do żadnej partii, ale ma wsparcie najsilniejszych w opozycji socjaldemokratów, choć nie sprawia wrażenia polityka lewicowego. Kim jest prezydent Nausėda – konserwatystą czy liberałem?