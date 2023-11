Proces za treść podręcznika do HiT: Słowa o in vitro nie musiały paść wprost

- Idąc tym tokiem rozumowania, sam fakt, że sędzia byłby rodzicem dziecka urodzonego w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), nie byłby dostateczną podstawą do jego wyłączenia – konkluduje radca prawny.

W spornym fragmencie pierwszego wydania podręcznika HiT prof. Wojciech Roszkowski pisał m.in. o „rozkładzie” instytucji rodziny, który doprowadzić miał do przywodzenia na świat dzieci w laboratorium. Sferę płodności określał w tym kontekście jako obszar „produkcji ludzi”, a nawet ich „hodowli”. Jego zdaniem skłania to do pytania, „kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci”, zaś brak miłości rodzicielskiej określał jako przyczynę „wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej”. Zdaniem Kamila Mieszczankowskiego dopuszczenie, by treści te trafiały do kolejnych roczników nastolatków, będzie miało w przyszłości negatywny wpływ na jego poczęte w wyniku in vitro dziecko. Jego zdaniem publiczne wypowiedzi prof. Roszkowskiego jednoznacznie wskazują, że to właśnie tę metodę opisał on w swojej książce. Pełnomocnik profesora nie zgadza się z tymi argumentami i wskazuje, że nie można pozwać kogoś za to, czego nie napisał.