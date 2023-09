Agnieszka Holland pozwie Zbigniewa Ziobrę? Jest oświadczenie reżyserki

Dalej reżyserka stwierdziła, że nie będzie komentować sytuacji, w której prominentny przedstawiciel władzy recenzuje film, którego nie widział. - Wykorzystam natomiast stworzony w ten sposób szum medialny, by wyjaśnić jemu i jego propagandystom czym jest “Zielona Granica”. Nasz film jest próbą oddania głosu tym, którzy głosu nie mają. Problem migracji będzie narastał, powodując, że już wkrótce dotyczyć będzie każdego z nas. Tymczasem w Polsce jest on przedstawiany jednostronnie, wyłącznie z perspektywy rządowej propagandy, która jest zainteresowana wyłącznie jednym – by nasze społeczeństwo wystraszyć. Bo ludźmi, którzy się boją – o czym minister sprawiedliwości wie doskonale – rządzi się znacznie łatwiej. Właśnie dlatego zdecydowałam się oddać głos również drugiej stronie. Jeśli tylko posłuchamy historii, które pokazujemy w filmie, to odkryjemy, że jest on arcypolski, bo opowiada o wspaniałych Polakach niosących wbrew zagrożeniom pomoc drugiemu człowiekowi, i arcyludzki, bo pokazuje jak nieoczywiste są wybory moralne, które podejmować musi każdy z nas - napisała Holland.



Reżyserka chce od Ziobry przeprosin i 50 tys. zł na Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu

Jak podkreśliła, "potrzeba bardzo wiele złej woli i całkowitego braku zasad moralnych by w >>Zielonej Granicy<< zobaczyć coś innego, by porównać ją z nazistowską propagandą. Przed taką nikczemnością mam zamiar bronić się na drodze prawnej".

Pełnomocnikami reżyserki są adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz, którzy w jej imieniu sformułowali pisemne wezwanie Zbigniewa Ziobry do "niezwłocznego dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia, w tym do opublikowania stosownego oświadczenia zawierającego przeprosiny i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (50.000 PLN) na cel społeczny (Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu)".

- Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu do realizacji zobowiązań zakreślonych w wezwaniu, wystąpię na drogę postępowania sądowego - zapowiedziała Holland.