Aktualizacja: 16.01.2026 11:15 Publikacja: 16.01.2026 11:06
Foto: Adobe Stock
Jak informowaliśmy na łamach rp.pl w czerwcu ub.r., uczniowie jednej z podwarszawskich szkół podstawowych wygenerowali przy użyciu aplikacji nagie zdjęcie koleżanki. Zachęcali także innych, poprzez Instagram, do takiego samego użycia sztucznej inteligencji.
Sprawą zajął się Prezes Urzędu Danych Osobowych, który zawiadomił policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Policja odmówiła jednak wszczęcia postępowania, a postanowienie w tej sprawie zatwierdziła prokuratura. Organy ścigania uznały, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego określonego w art. 190a § 2 k.k., 202 § 3 Kodeksu karnego oraz 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Policja, jak i prokuratura wskazały, że „wygenerowana fotografia nie zawiera treści pornograficznych, bowiem nie są na niej przedstawione narządy płciowe dziecka, jak też nie zostało na niej przedstawione dziecko uczestniczące w rzeczywistej lub udawanej czynności seksualnej”. Stwierdzono również, że zdjęcie małoletniej nie zostało pozyskane z chronionego zbioru danych osobowych, a z materiałów ogólnodostępnych w internecie. Co więcej, organy uznały, że przerobienie zdjęcia nie stanowi przetwarzania danych osobowych.
Czytaj więcej
Naruszenia danych osobowych i posiadania pornografii dziecięcej dopuścić się mogli uczniowie jedn...
Z taką argumentacją nie zgodził się Prezes UODO Mirosław Wróblewski, który w grudniu zwrócił się o interwencję do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. W swoim piśmie podkreślał, że z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych nie ma znaczenia, że pozyskane zdjęcie małoletniej pochodzi z materiałów ogólnodostępnych. Istotne jest, że są to informacje o osobie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.
Prezes UODO odpierał także argument, że przerobienie zdjęcia małoletniej osoby nie stanowi przetwarzania danych osobowych. „Przerobienie wizerunku osoby małoletniej stanowi operację przetwarzania danych osobowych, zaś wizerunek do tych danych niewątpliwie należy, zaś sprawcy nie byli uprawnieni do wykorzystania wizerunku małoletniej w żaden sposób, tym bardziej do zmodyfikowania go i dalszego udostępniania, powodując jednocześnie naruszenie dóbr osobistych małoletniej w postaci jej godności i prawa do prywatności” – wskazał Mirosław Wróblewski.
Interwencja Prezesa UODO przyniosła skutek. Prokuratura poinformowała, że na nowo podjęła sprawę.
Czytaj więcej
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych interweniuje u Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka w s...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za kilka miesięcy wyniki zdawalności każdego egzaminatora na prawo jazdy będzie można sprawdzić w dostępnym dla...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Gdyby prokurator, decydując o umorzeniu postępowania w sprawie Ewy Wrzosek, powołał się na stan wyższej konieczn...
Nowelizacja ustawy planistycznej wydłuży czas na przyjęcie planów ogólnych. Choć Rada UE zgodziła się na to już...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podjął w czwartek decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas