3. przekazywanie w szczególnych sytuacjach wskazanych w RODO (gry brak decyzji KE i wspomnianych wyżej zabezpieczeń).

Decyzje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska może stwierdzić, że dane państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Do tej pory Komisja Europejska wydała 15 takich decyzji, obejmujących między innymi Szwajcarię, Kanadę, Japonię, Wielką Brytanię i – w 2023 roku – USA.

Odpowiednie zabezpieczenie transferu danych

W braku decyzji o adekwatności, przedsiębiorca musi dokonać udokumentowanej oceny bezpieczeństwa transferu oraz zapewnić inne narzędzie legalizujące ten transfer. RODO przewiduje katalog narzędzi umożliwiających transfer. Najczęściej stosowane są tak zwane standardowe klauzule umowne. Są to wzorce umowne, które należy dostosować do konkretnego przypadku wymiany danych. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie wiążących reguł korporacyjnych. Z tego narzędzia mogą skorzystać grupy kapitałowe. Jest to swego rodzaju regulamin wiążący przystępujące do niego spółki z grupy. Dokument ten wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ ochrony danych.

RODO przewiduje także możliwość wykorzystania zatwierdzonych (przez organ nadzorczy) kodeksów postępowania lub mechanizmów certyfikacji. Są to jednak mniej popularne narzędzia. W Polsce zatwierdzono do tej pory jedynie dwa kodeksy postępowania. Oba są kierowane do branży medycznej.

Wyjątki umożliwiające transfer danych

Finalnie możliwe jest oparcie transferu na wyjątkach wskazanych w RODO. Te wyjątki dotyczą między innymi sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie lub jest ono niezbędne dla wykonania umowy, której ta osoba jest stroną. Niemniej wyjątki te nie powinny być traktowane jako remedium na systemowe rozwiązanie problemu przekazywania danych poza EOG.