Moody’s prognozuje wzrost PKB Polski w 2025 r. na poziomie aż 4 proc., dzięki solidnej konsumpcji prywatnej i wzrostowi inwestycji. Podkreśla też poprawę relacji z UE, skutkującą odblokowaniem środków unijnych. Przewiduje, że nasz deficyt general government, nawet mimo kolejnego wzrostu wydatków obronnych (z 4,1 proc. w 2024 r. do 4,7 proc. PKB w 2025 r.), spadnie w tym roku do 5,8 proc. PKB (z 6,1 proc. w 2024 r.). Agencja zakłada, że konsolidacja fiskalna od 2026 r. będzie wyłącznie stopniowa, a relacja długu do PKB ustabilizuje się na poziomie około 60 proc. do 2030 r.

Reklama

Czytaj więcej Budżet i podatki Niemiecka Rada Federalna zatwierdza zmianę konstytucji i wielomiliardowy pakiet finansowy Rada Federacji (Bundesrat) zatwierdziła w piątek zmianę konstytucji Niemiec, znoszącą ograniczenia budżetowe w wydatkach na obronność i bezpieczeństwo oraz umożliwiającą zwiększenie inwestycji w infrastrukturę. Za zmianą Ustawy Zasadniczej głosowało 53 z 69 członków Bundesratu. Wymagana większość dwóch trzecich wynosi 46 głosów.

Agencja Moody's nie zmienia ratingu Polski

Agencja podkreśla też, że gwarancje NATO łagodzą podwyższoną podatność Polski na zdarzenia geopolityczne. Zgodnie z komunikatem agencji Moody’s, rating Polski mógłby zostać obniżony w przypadku pogoszenia się sytuacji bezpieczeństwa regionalnego, m.in. wycofania wsparcia USA. Agencja podkreśla, że choć w bazowym scenariuszu nie zakłada ataku militarnego na Polskę i ocenia ryzyko takiego wydarzenia jako bardzo niskie, to gdyby do niego doszło, to skutkiem byłaby prawdopodobnie obniżka ratingu o kilka stopni. Z drugiej strony, gdyby ryzyko geopolityczne, szczególnie w regionie, uległo zmniejszeniu, to byłby to sygnał, że nasza ocena mogłaby zostać podniesiona.

Ryzykami dla polskiego ratingu jest też ponowne pogorszenie się sytuacji praworządnościowej, rzutujące na warunki prowadzenia biznesu w kraju. Szansą: przywrócenie pełnej niezależności sądownictwa. Negatywnie na nasz rating mógłby oddziaływać istotnie szybszy od założeń wzrost zadłużenia, pozytywnie: duże głębsza konsolidacja fiskalna, stabilizująca zadłużenie na poziomie wyraźnie poniżej 60 proc. PKB. i ostatecznie odbudowująca bilans sektora publicznego sprzed pandemii. Szansą dla polskiego ratingu byłyby też inicjatywy polityczne wspierające wyniki gospodarcze.