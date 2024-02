Jak wyjaśnia Maciej Kordalewski, doradca podatkowy, menedżer w Grant Thornton w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie w sprawie prac na wdrożeniem DAC7.

– Nie przedstawiono nam jednak konkretów. Z przekazanych informacji wynika jedynie, że resort finansów chce, żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać o 1 lipca 2024 r., ale obejmowały zaraportowanie danych od początku 2023 r. – tłumaczy Maciej Kordalewski.

Eksperci otwarcie mówią, że kwestia objęcia obowiązkiem raportowania okresu sprzed wejścia go w życie budziła poważne wątpliwości.

– Do czasu uchwalenia implementacji ani platformy internetowe ani ich użytkownicy nie mają przecież pewności jaki ostatecznie kształt przybiorą przepisy. Niemniej wiadomo jakie rodzaje transakcji i pod jakimi warunkami zostały objęte nowym obowiązkiem, bo to wynika z samej dyrektywy DAC7. Pewne jest też to, że raportowanie będzie obowiązywało wstecz. To, że zaraportowaniu mają podlegać dane z całego 2023 r., a pierwszy obowiązek e-platformy będą musiały wykonać w 2024 r. również wynika bowiem dyrektywy. Polski ustawodawca nie ma zatem wielkiego pola manewru w tym zakresie – podkreśla Konrad Kurpiewski radca prawny, doradca podatkowy PwC Polska.

Czy e-platformy mogą liczyć na łagodniejsze kary

Inna sprawą jest to, jak nowy rząd podejdzie do sankcji za okres sprzed wejścia w życie nowych przepisów i czy będzie trzymał się sztywno ram regulacji unijnej.

– Nie spodziewam się, żeby polski ustawodawca rozszerzył zakres obowiązków wynikających z dyrektywy DAC7. Choć w przeszłości miewało to miejsce. Przykładowo przy wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących tzw. MDR Polska nie ograniczyła się tylko do wytycznych w nich zawartych i objęła obowiązkiem raportowania więcej niż musiała – przypomina Marek Przybylski, radca prawny, doradca podatkowy, menedżer w MDDP.