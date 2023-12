Czy obecnie takie oznaczenia można chronić?

Tak, ale tylko w naszym Urzędzie, tj. na poziomie krajowym. Została przyjęta regulacja, która pozwala na zastrzeżenie ochrony takich produktów na poziomie UE. Ochrona będzie udzielana analogicznie jak ma to miejsce w przypadku oznaczeń geograficznych produktów rolnych, wśród których chronione są min. oscypek, rogal świętomarciński i kiełbasa lisiecka. Te oznaczenia są chronione we wszystkich krajach unijnych. Swego czasu przeznaczono duże fundusze na promocję oznaczeń geograficznych rolnych i mam nadzieję, że tak będzie też z oznaczeniami geograficznymi nie rolnymi. Nic tak bowiem nie zachęca do dokonywania zgłoszeń jak właśnie środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Co jeszcze na poziomie krajowym będziemy musieli zmienić w prawie, żeby dostosować się do tej rewolucji legislacyjnej? Albo może – jakich zmian pani oczekuje?

W dzisiejszych czasach, gdy innowacje muszą powstawać szybko, bo świat pędzi dramatycznie, powinniśmy napisać na nowo ustawę "Prawo własności przemysłowej". Ta dziedzina to nie tylko patenty, ale też wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, (np. rebranding w niektórych przypadkach jest przeprowadzany już nawet nie co roku lecz co pół roku, a czasami co kwartał). Potrzebna jest zupełnie nowa ustawa. Taka, która zapewni skuteczność, efektywność i szybkość postępowania. Urząd może wprowadzać najnowocześniejsze systemy informatyczne, ale bez zmian w prawie, niektórych procesów nie da się usprawnić. Obecna ustawa jest z 2000 roku, jeszcze sprzed wejścia do Unii Europejskiej. Dotychczas, przez 20 lat była nowelizowana blisko 25 razy, w związku z tym przydałoby się napisać ją na nowo.

Co powinno się znaleźć w tej nowej ustawie?

Po pierwsze powinniśmy zrezygnować z decyzji warunkowej. Polski system jest bardzo skomplikowany w tej kwestii. Działa to tak: dokonuje pan zgłoszenia, powiedzmy znaku towarowego. Płaci pan za zgłoszenie, po czym dostaje ochronę na znak towarowy. Ale musi pan jeszcze raz wnieść opłatę za publikację tej informacji i za ochronę na 10 lat. W większości krajów i na poziomie Unii wnosi się jedną opłatę, która obejmuje też ten okres 10-letniej ochrony. Mamy niestety bardzo dużo decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o udzieleniu ochrony z tego względu, że zgłaszający zapominają o tej drugiej opłacie. Nawet, jeśli o tym pamiętają, to wydłuża to proces o 3 miesiące. Kolejna kwestia to wzory użytkowe, które nazywamy „małymi wynalazkami”. Właściwie we wszystkich krajach w tej dziedzinie istnieje system rejestrowy. Analizując patenty badamy właśnie nowość, poziom wynalazczy, przemysłowe zastosowanie, a zgłaszając wzory wystarczyłaby sama rejestracja i ten proces mógłby zakończyć się w pół roku. Byłoby to duże ułatwienie dla naszych małych i średnich przedsiębiorców, których rozwiązania często nie muszą być patentowa-ne - wystarczy, że będzie na nie udzielane prawo wyłączne na wzór użytkowy.