Kary umowne: uważaj, jak zastrzegasz

Spór sądowy i ciężar dowodu

Ciężar dowodu rażącego wygórowania kary umownej spoczywać będzie na zobowiązanym do jej zapłaty. W realiach sporu sądowego może on jednak tę sytuację łatwo odwrócić – podnosząc odpowiednie twierdzenia i sprawiając, że to broniący wysokości zastrzeżonej kary będzie musiał wykazać, że nie jest ona rażąco wygórowana. Niemal pewne jest, że w razie sporu nasz kontrahent będzie przeczyć funkcjom i zakresowi kary, choćby były one bezsporne na etapie zawierania umowy. Ocena wysokości kary pozostawiona będzie sądowi, orzekającemu w oparciu o konkretne okoliczności sprawy. Jakże niepotrzebnie utrudniony będzie proces dowodzenia, jaki interes kara umowna miała chronić, jeżeli w umowie ograniczymy się jedynie do prostego jej zastrzeżenia!

O czym należy pamiętać?

Zadbajmy więc o to, by już w samej umowie znalazły się punkty zaczepienia, pozwalające w razie potrzeby możliwie szeroko udowodnić, jaki interes kara miała chronić. Nie pozostawiajmy inicjatywy w rękach przeciwnika i ograniczmy mu pole manewru. Należy przy tym pamiętać, że już możliwość samego wykazania, że nie zachodzi „wygórowanie o charakterze rażącym”, powinno pozwolić na skuteczną obronę zastrzeżonej kary. Nie jest więc konieczne, by powyższe opisy pozwalały na matematyczne wyliczenie pełnej wysokości kary. Może to być wskazanie wprost na cele i ryzyka, jakie zastrzegający chce karą umowną zabezpieczyć. Wskażmy, jakie funkcje dana kara ma pełnić i jaki akcent strony kładą na każdą z nich. Ustalmy, jakie ryzyka ma zabezpieczać. Zawrzyjmy odniesienie do obiektywnych wskaźników, wyliczeń, które legły u podstaw ustalenia składowych kary. Jeżeli wyliczenie wymaga wiedzy fachowej – wskażmy, jak było dokonywane, by ograniczyć ryzyko związane z powołaniem biegłego w sporze sądowym. Dbajmy, by wyliczenia nie miały charakteru zamkniętego – aby w razie potrzeby kara pokryła też uszczerbki niezidentyfikowane przy zawieraniu umowy. Tak utrwalone w umowie motywy umożliwią łatwiejszą rekonstrukcję woli kontraktujących – wykazanie, na co się godzili i co brali pod uwagę, uzgadniając wysokość kary. Postanowienia umowne będą stanowiły co najmniej dobre przedpole naszej obrony przed jej kwestionowaniem.

Ewentualna próba należytego uzasadnienia wysokości kary umownej może być też bodźcem do – odpowiednio wczesnej, bo odbywającej się na etapie kontraktowania, a nie dopiero na etapie sporu – refleksji nad tym, czy uzyskanie zastrzeganej sumy jest realne. Może to chronić przed nieprzemyślanym zastrzeganiem wysokich, nierealnych kar i przyczynić się do lepszej oceny ryzyka.

Autor: r. pr. Maciej Tylec Kancelaria Rubicon