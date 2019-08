Monitor Wolnej Przedsiębiorczości: potrzebna pomoc przy wdrażaniu zmian ZUS

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą na co dzień musi stosować prawie 2 mln prowadzących działalność gospodarczą, od początku 2017 r. została znowelizowana 64 razy. Już teraz wiadomo, że od 1 stycznia 2020 w życie wejdą kolejne, co najmniej cztery, nowelizacje. A że do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, w trakcie których odbędą się wybory, więc tych zmian może być więcej. Podobnie jest z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, zmienionej w tym samym czasie 38 razy.

Poniżej dalsza część artykułu