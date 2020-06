Prezydent po dogrywce

Ani w jednym, ani w drugim sztabie wyborczym kandydatów, którzy za dwa tygodnie będą walczyć o Pałac Prezydencki, nie ma poczucia rozczarowania czy niedosytu. Sztabowcy przekonują, że udało im się osiągnąć założenia, które sobie postawili. Politycy PO zwracają uwagę, że Rafał Trzaskowski – tak jak chcieli – ma „3 z przodu". Co jest dla nich kluczem? To, o czym w swoim wyborczym wystąpieniu tuż po ogłoszeniu exit poll Ipsos mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Co może zdecydować o tym, że kandydat KO zostanie prezydentem, mimo że przegrał w I turze? Jak wynika z naszych rozmów, PO liczy przede wszystkim na to, że w wyrównanej II turze przekona do siebie wyborców z zagranicy. Druga grupa to wyborcy Krzysztofa Bosaka, którzy mogą przeważyć szalę – jeśli Trzaskowskiemu uda się ich do siebie przekonać. Poza tym PO liczy na jeszcze większą mobilizację w miastach, której w niedzielę zabrakło.