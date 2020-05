„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Studenci ruszą na poligon

Do 5 czerwca studenci uczestniczący w programie Legia Akademicka mogą składać wnioski o odbycie szkolenia praktycznego, które zakończone zostanie przysięgą i uzyskaniem stopnia wojskowego. Z informacji, które przekazało nam biuro do spraw programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, chodzi o 2,5 tys. studentów z 74 uczelni, którzy w czasie roku akademickiego zaliczyli szkolenie teoretyczne.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień i myślą w przyszłości o służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku. Od tego czasu do części teoretycznej zgłosiło się łącznie 9608 studentów z 63 uczelni. Całość szkolenia ukończyło zaś 5107 ochotników.

Z badań przeprowadzonych wśród uczestników pierwszego pilotażowego szkolenia przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych wynika, że w zajęciach wojskowych uczestniczyli głównie studenci trzeciego roku, mający średnią ocen co najmniej 4 z poprzedniego semestru (67 proc. wskazań), którzy najczęściej przed podjęciem studiów mieszkali na wsiach (40 proc.). Połowa z nich miała w rodzinie co najmniej jednego żołnierza zawodowego lub rezerwy. Co ciekawe, ponad 40 proc. studentów wcześniej uczestniczyło już w zajęciach strzeleckich. Ponad 80 proc. nie było jednak członkiem organizacji harcerskiej, organizacji proobronnej lub klasy mundurowej. Co czwarty w przyszłości chciałby zostać żołnierzem zawodowym, mniej więcej tyle samo deklarowało chęć wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej.