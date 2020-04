Listonosze apelują ws. wyborów korespondencyjnych: nie mamy uprawnień

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej wystosował list do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którym apelują o nieobciążanie pracowników pocztowych odpowiedzialnością za organizację i przeprowadzenie wyborów - donosi Onet.pl.

Związkowcy piszą, że pracownicy poczty będą wykonywali w zasadzie dużą część zadań komisji wyborczych bez żadnego przeszkolenia oraz bez formalnych uprawnień. Zwracają także uwagę na zagrożenie dla zdrowia oraz apelują, by nie obciążać pocztowców organizacją wyboru głowy państwa, zwłaszcza w okresie epidemii - czytamy na Onet.pl.

List związkowców Sejm przegłosował niedawno ustawę, która przewiduje, iż majowe wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej. Ciężar dostarczenia pakietów wyborczych do skrzynek pocztowych i przewiezienia kart do głosowania do komisji wyborczych będzie spoczywać na pracownikach Poczty Polskiej.

Ma być tak: na tydzień przed wyborami listonosze zaczną wrzucać do naszych skrzynek pakiety wyborcze. W pakiecie będzie karta do głosowania, koperta zwrotna, instrukcja i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

W dniu wyborów, swój głos włożony do koperty wraz z oświadczeniem będziemy mogli wrzucić do specjalnej skrzynki na terenie gminy, w której mieszkamy. Poczta ma je opróżniać tak, by najpóźniej trzy godziny po zakończeniu głosowania karty trafiły do gminnej komisji wyborczej. A komisja policzy głosy i ustali wyniki na swoim terenie.

Ustawa czeka teraz na decyzję Senatu. Do szefa izby wyższej parlamentu trafił właśnie list podpisany przez kierownictwo Wolnego Związku Zawodowego Poczty Polskiej. Opinia pocztowców jest niezwykle krytyczna wobec planów Prawa i Sprawiedliwości.

„O ile wydawać by się mogło, że bezpośrednie narażanie zdrowia listonoszy w przypadku planowanego doręczenia pakietów wyborczych do skrzynek oddawczych klientów, zostało znacznie, choć nie całkowicie wyeliminowane, to przecież pozostaje kwestia doręczania ich do osób chorych i poddanych kwarantannie, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo transmisji wirusa" – czytamy w liście.

Autorzy pisma zwracają uwagę na to, że pracownicy poczty będą wykonywali w zasadzie dużą część zadań komisji wyborczych bez żadnego przeszkolenia oraz bez formalnych uprawnień.

„Wszystkie skargi klientów, uzasadnione, czy też nie, związane z jakimikolwiek nieprawidłowościami, kierowane będą pod adresem tych, którzy te pakiety będą doręczać, czyli pracowników Poczty. Zatem za ewentualne niepowodzenia całego procesu wyborczego obarczeni zostaną pracownicy Poczty Polskiej S.A." - alarmują związkowcy.

W liście zawarto też szereg pytań.

Oto jedno z nich: „Co w przypadku, gdy przez nieuwagę listonosza lub innego pracownika dostarczającego pakiety wyborcze dojdzie do zwykłej pomyłki i zamiast dostarczyć przesyłkę do skrzynki numer 9, doręczy ją do skrzynki nr 8? Konstrukcja skrzynek oddawczych klientów jest taka, że tylko adresat ma dostęp do jej zawartości".

Przedstawiciele pocztowego związku przypominają, że ustawa, który wyszła z Sejmu, przewiduje, iż na czas obsługi wyborów Poczta Polska przestanie realizować jakiekolwiek inne usługi. A to może rodzić określone konsekwencje.

Poczta stanie? Dlatego w piśmie pada kolejne pytanie: „Co będzie w przypadku, gdy klient będzie chciał odebrać wcześniej awizowaną do niego przesyłkę, której termin odbioru będzie upływał w dniach doręczenia pakietów wyborczych, a urząd pocztowy będzie nieczynny?"

To samo dotyczy m.in. przesyłek w postępowaniach przetargowych, w których liczy się data stempla pocztowego, lub dostarczenia przesyłki.

List kończy się apelem do marszałka Senatu o nieobciążanie pocztowców organizacją wyboru głowy państwa, zwłaszcza w okresie epidemii: „Niezrozumiałym jest dla nas wciąganie za wszelką cenę w czasie epidemii w mechanizm procesu wyborczego dziesiątek tysięcy pracowników Poczty Polskiej S.A. i narażanie całego społeczeństwa na dodatkowe zagrożenie, a jednocześnie marnowanie ogromnych ilości środków ochrony osobistej na dodatkowe zabezpieczenie pracowników Poczty Polskiej S.A. Można by je przeznaczyć tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, czyli dla pracowników służby zdrowia".

Grodzki: będą konsultacje z pocztowcami W najbliższych dniach, prawdopodobnie w poniedziałek odbędą się konsultacje z ekspertami prawa wyborczego, epidemiologami ws. wyborów prezydenckich. -Chcemy też wysłuchać pocztowców, którzy mają pracować przy wyborach, a zgłaszają mnóstwo pytań - poinformował dziś marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Jesteśmy zdumieni, że władze już drukują podobno jakieś koperty wyborcze jakieś pakiety wyborcze, kiedy ustawa (ws. głosowania korespondencyjnego - red.) jest jeszcze w Senacie. To jest działanie najoględniej mówiąc bezprawne - powiedział Grodzki.

Jak dodał, "wykonując starannie prace legislacyjną doszliśmy do wniosku, że trzeba zapytać tych, którzy będą te wybory realizować, jeżeli nie postawimy tamy i zapory przed tymi dziwacznymi wyborami, mianowicie chcemy zapytać pocztowców".

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL) przypomniał, że to Senat był pierwszą polską instytucją konstytucyjną, która zajęła się koronawirusem.

- To, że dzisiaj Senat RP zajmować się musi sprawami związanymi z poważnymi wątpliwościami prawnymi, zdrowotnymi i konstytucyjnymi dotyczącymi majowych wyborów na prezydenta, związane jest tylko i wyłącznie z ,mówiąc najdelikatniej, bezrozumnym uporem Jarosława Kaczyńskiego, by wybory w maju, wbrew logice i przyzwoitości, przeprowadzić" - powiedział Kamiński.

I dodał: - W trakcie tych publicznych przesłuchań będziemy chcieli, aby każdy Polak, niezależnie od tego jaki ma stosunek do obecnej władzy, jakie ma poglądy, zorientował się, o co chodzi w tzw. pocztowym głosowaniu. Chcemy pokazać Polakom, zadając pytania Poczcie Polskiej i urzędnikom, w jaki sposób te wybory mają się odbyć.